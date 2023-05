Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon seit 2003 müssen Radprofis einen Helm tragen. Auch im Freizeitsport hat sich der Kopfschutz bei vielen Radfahrern durchgesetzt. Doch nicht alle von ihnen setzen den Helm richtig auf. Manche tragen ihn gar am Lenker. Es gibt viele verschiedene Modelle. Eines schützt den Kopf mit Luft.

Das eigene Dach behütet vor Ungemach. So lautet ein deutsches Sprichwort, das sich auch auf Radfahrer anwenden lässt: So schützt ein Helm vor Ungemach im Falle eines Unfalles. Eine Studie in