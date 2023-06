Noch drei Tage lang geht es in Kirrweiler rund. Der „Weinzehnt“ wird bis zum Montagabend gefeiert. Am Freitagabend haben Ortsbürgermeister Rolf Metzger und Weinprinzessin Sina I. (Foto) das Weinfest eröffnet. In den Höfen und an den Ausschankstellen geht es noch drei Tage lang bei viel Live-Musik unterschiedlicher Stilrichtungen, guten Weinen aus Kirrweilerer Lagen und diversen Pfälzer Spezialitäten hoch her. Bis zum Montag sind außerdem täglich von 16 bis 20 Uhr im Edelhof Bilder von Birgit Rau-Paqué und Skulpturen von Bernhard Mathäss zu sehen. Für die Kinder gibt es am Sonntagnachmittag ein Programm unter anderem mit einer Zaubershow auf dem Kirchenvorplatz.