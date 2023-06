Von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, feiert Kirrweiler den „Weinzehnt“ . Dass das Weinfest der südpfälzischen Gemeinde diesen Namen trägt, hat einen historischen Hintergrund.

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Auftakt war am vergangenen Freitag vor dem Speyerer Dom eine Zeremonie vollzogen worden, von der sich der Name des Kirrweilerer Weinfests ableitet. Zum 13. Mal wurde der fürstbischöfliche Weinzehnt auf den Weg von Kirrweiler nach Speyer gebracht – und zwar historisch korrekt in einer von Pferden gezogenen Kutsche. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens nahmen die Weinfuhre vor dem Dom persönlich in Empfang. Diese Tradition erinnert an die Feudalzeiten, als Kirrweiler Oberamt und Sommerresidenz der Speyerer Fürstbischöfe war. Als eine Art Steuer musste damals jeder „Zehnte“ des Verdiensts an die kirchlichen Landesherrn abgegeben werden. Der Weinzehnt war eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „In den Legeläckern“.

Alte Tradition 2011 wiederbelebt

2011 wurde diese alte Tradition anlässlich des 950. Jubiläums der Domweihe wieder aufgenommen. In diesem Jahr brachten Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Sina, Ortspfarrer Peter Nirmaier und Winzer Christian Hartmann, aus dessen Weingut die zweimal 138 Flaschen 2022er Grauburgunder trocken stammen, den „Weinzehnt“ nach Speyer.

Am Donnerstag, 29. Juni, eröffnet um 19 Uhr die „Kunstausstellung im Edelhof“ das Weinzehnt-Programm. Bilder von Birgit Rau-Paqué und Skulpturen von Bernhard Mathäss können im Foyer besichtigt werden. Die Vernissage wird von Kerstin Bachtler vom SWR und Schauspieler Bodo Redner moderiert, Alex Lützke spielt auf der Gitarre. Öffnungszeiten der Ausstellung: freitags bis sonntags von 16 bis 20 Uhr.

Viel Live-Musik auf dem Programm

Die offizielle Weinfesteröffnung mit Weinprinzessin Sina I. und Ortsbürgermeister Rolf Metzger ist am Freitagabend ab 19 Uhr . Viel Live-Musik für jeden Geschmack mit diversen Bands und DJs steht an jedem Abend in den Ausschankstellen auf dem Programm.

Beim Kirrweilerer Weinfest kommen die Kleinen nicht zu kurz. Am Sonntagnachmittag ab 13 Uhr steht ein Bastel- und Verkaufsstand auf dem Kirchenvorplatz. Um 17.30 Uhr wird es magisch mit der Kinderzaubershow von „Magic Chris“, ebenfalls auf dem Kirchenvorplatz. Über die ganzen Festtage bieten Schausteller Entchenangeln und Ballonwerfen an. Beim Süßwarenstand gibt’s gebrannte Mandeln, auch ein Crêpes-Stand fehlt nicht. Am Samstag und Sonntag gibt es eine kleine Abkühlung beim Eisverkauf des Fördervereins Kita Kirrweiler auf dem Kirchenvorplatz. Zum Frühschoppenkonzert am Sonntag ab 11.30 Uhr laden das Weingut Schlössel und die KAB-Blaskapelle St. Martin ein. Auch am Sonntag gibt es Live-Musik in Ausschankstellen. Am Montag klingt der „Weinzehnt“ aus.