Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat 2020 neun Goldmedaillen und siebzehn Silbermedaillen an das Weingut Schäfer in Mußbach vergeben. Diese Jahresleistung zeichnete die Weinbruderschaft der Pfalz mit dem Ehrenpreis aus.

„Das war eine Ehrung mit Ansage“, kommentiert Ordensmeister Oliver Stieß die Übergabe der Ehrenurkunde an Axel und Frank Schäfer. Drei Staatsehrenpreise und den Ehrenpreis der Stadt Neustadt hat das 1948 gegründete Weingut in den vergangenen Jahren erhalten. „Verantwortlich für diesen Erfolg ist mein Sohn Frank, der seit 2013 im Betrieb verantwortlich für den Keller ist“, betont Axel Schäfer. Der Kellermeister hatte nach einer Ausbildung zum Weinbautechniker in Bad Kreuznach den Weinbau bei Jochen Schmidt in Bad Dürkheim, Michael Möwes in Weyher und beim Weingut Müller-Catoir in Neustadt-Haardt gelernt. Auch ein halbes Jahr in Neuseeland gehörte zur Vorbereitung auf seinen Beruf.

Zweiter Preis für Axel Schäfer

Eine Jury der Landwirtschaftskammer unter der Leitung von Thomas Weihl hat den Ehrenpreis der Weinbruderschaft an Axel Schäfer vergeben. Dieser hatte für seinen ehrenamtlichen Einsatz 2020 bereits die Verdienstmedaille der Weinbruderschaft erhalten.

Die Winzer schauen gespannt nach vorn. „Umweltschonender Weinbau war immer schon Philosophie des Weinguts“ resümiert Axel Schäfer. „Den Weg wollen wir weiter ausbauen, und hier wollen wir uns noch steigern.“ Außerdem hoffen Axel und Frank Schäfer, bald den an das Weingut angeschlossenen Gutsausschank mit Wohnmobilstellplätzen wieder für Einzelbesucher und Gruppen öffnen zu können.