Rund 2500 Euro wurden am vergangenen Wochenende beim Haardter Weihnachtsdorf eingenommen. Wie Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck informierte, kamen 805 Euro durch den Kuchenverkauf der protestantischen Kirchengemeinde und Spenden zusammen, 1700 Euro Erlös erbrachten Bastelarbeiten der Grundschüler. Das Geld überweist das Kollegium der Michael-Ende-Grundschule an die St.-Martin-Grundschule in Dernau im Ahrtal. Das Schulgebäude sei beschädigt, die 150 Kinder seien auf drei andere Schulen verteilt, so Kerbeck. Mit der Spende sollen gemeinsame Aktionen und Ausflüge der Schüler ermöglicht werden.

Beim Lebkuchenhaus-Wettbewerb während des Weihnachtsdorfs stehen die Sieger fest: Der erste Preis ging an Familie Messer/Poisson, auf den Plätzen folgten die Familie Frenkle und die Familie Beyer.

Einige Adventstürchen abgesagt

Die unter dem Motto „Lebendiger Advent uff de Haardt“ stehenden Adventstürchen sind laut Kerbeck wegen der Pandemie teilweise abgesagt. Das betrifft die Termine 4., 11., 14. und 20. Dezember. Vor einem Besuch der weiteren geplanten Türchen sollte man beim Gastgeber anrufen, ob sie stattfinden. Abgesagt ist auch der für 8. Januar geplante Neujahrsempfang der Ortsverwaltung.