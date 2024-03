Dirk Hedtke (Lambrecht) und Fritz Weilacher (Weidenthal), die bisher für die Partei Die Linke in Gremien der Verbandsgemeinde Lambrecht aktiv waren, sind zur neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewechselt.

Das haben beide jetzt mitgeteilt. Hedtke wohnt in Lambrecht und war bisher einziger Vertreter der Linken im Verbandsgemeinderat und im Stadtrat Lambrecht. Er werde seine Ratsmandate behalten, so Hedtke. Das gilt auch für Weilacher, der in Weidenthal wohnt und seit zwei Wahlperioden Mitglied des dortigen Gemeinderats ist. Weilacher war außerdem Vorsitzender des Kreisverbands Bad Dürkheim–Neustadt der Linken und Hedtke Schatzmeister. Fast alle bisherigen Mitglieder der Linken aus der Verbandsgemeinde Lambrecht seien zum Bündnis Sahra Wagenknecht gewechselt, so Weilacher.

Nach Angaben von Weilacher und Hedtke will das Bündnis Sahra Wagenknecht bei der Kommunalwahl am 9. Juni für den Kreistag Bad Dürkheim, den Verbandsgemeinderat Lambrecht, den Stadtrat Lambrecht und den Gemeinderat Weidenthal kandidieren. Entsprechende Kandidatenlisten seien bereits aufgestellt, doch habe man noch nicht überall genug Unterstützerunterschriften.

Neue Parteien müssen Unterstützerunterschriften vorlegen, um zu Wahlen zugelassen zu werden. Die Anzahl richtet sich nach der Größe der jeweiligen Kommune. Hedtke steht nach eigenen Angaben auf dem ersten Platz der Listen für den Verbandsgemeinderat und den Stadtrat Lambrecht. Weilacher kandidiert auf dem ersten Platz der Liste für den Gemeinderat Weidenthal.