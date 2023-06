Ein Wasserschaden in einem Hochhaus am Bayernplatz (Böbig) hat die Neustadter Feuerwehr am Mittwochmittag rund zweieinhalb Stunden lang beschäftigt. Laut Feuerwehr war die Wasserzufuhr in einer Wohnung defekt. Darüber hinaus bestand die Gefahr, dass das Wasser in die Elektro-Hauptverteilung fließen könnte. Die Stadtwerke hätten daher sicherheitshalber für die Dauer der Arbeiten den Strom für das komplette Gebäude abgestellt. Die Wehr saugte das Wasser ab, ehe die Verantwortlichen des Gebäudes eine Fachfirma verständigten, um die Ursache des Wasserschadens zu beheben. Die Neustadter Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.