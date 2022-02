Weil eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Böhlstraße Wasserflecken an der Decke ihres Badezimmers feststellte, musste die Feuerwehr am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr ausrücken. Die Frau hatte einen Wasserschaden in der darüberliegenden Wohnung vermutet. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Die Wehrleute konnten keinen Schaden an den Wasserleitungen feststellen. Da laut Feuerwehr das Haus „bereits bekannt“ ist, wurde direkt auch der Hausmeister informiert. Dieser muss nun klären, was die Ursache für die Wasserflecken ist.