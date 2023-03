Der SC Neustadt richtet am 25. und 26. März das Relegationsturnier zur deutschen Meisterschaft der Junioren-Wasserballer im Stadionbad aus. Das wirkt sich laut Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück auf den öffentlichen Badebetrieb aus, denn das Bad müsse wegen der Spiele am Sonntag, 26. März, geschlossen bleiben. Der Badebetrieb am Samstag sei vom Turnier nicht betroffen. Mück: „Wir wünschen dem SCN viel Erfolg und unterstützen den erfolgreichen Verein gerne.“