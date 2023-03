Der SC Neustadt richtet am 25. und 26. März das Relegationsturnier zur deutschen Meisterschaft der Junioren-Wasserballer im Stadionbad aus. Das wirkt sich auf ein Zweitliga-Spiel des SCN aus.

Neben dem SCN hat sich Spandau Berlin aus der U18-Bundesliga-B-Gruppe qualifiziert. Die beiden Teams treffen auf die zwei Tabellenletzten der A-Gruppe. Duisburg steht bereits mit null Punkten fest. Nürnberg und Cannstatt haben jeweils vier Punkte und spielen erst am 18. und 19. März ihre letzten Rundenspiele der A-Gruppe.

In der Relegation mit drei Spielen je Mannschaft im Modus „jeder gegen jeden“ geht es um die zwei Plätze, die für die im April geplante Qualifikationsrunde zur deutschen Meisterschaft noch offen sind. Dort geht es um den Einzug in die Finalrunde der besten vier U18-Teams. Für SCN-Coach Peter Jacqué ist der Zuschlag für das Turnier wichtig: „Wir wollten genau planen können. Das geht am besten, wenn der Ausrichter, in diesem Falle wir, feststeht. Unser Ziel ist das Qualifikationsturnier. Der Vorteil ist nun auch: Wir müssen nicht reisen, ansonsten wäre sogar eine Fahrt nach Berlin möglich gewesen.“

Zweitliga-Spiel wird vorverlegt

Der SCN hat in der Vergangenheit bereits erstaunliche Erfolge im Jugendbereich erzielt: 2019 wurde das U16-Team Dritter, 2021 folgte mit dem nahezu gleichen Team die deutsche Vizemeisterschaft. Jacque: „Damals waren schon Spieler der aktuellen U18 aus den jüngeren Jahrgängen dabei.“ Das für Sonntag, 26. März, 14 Uhr, angesetzte Spiel der Zweiten Liga, SC Neustadt gegen die Wasserfreunde Fulda, wird um zwei Stunden vorgezogen und beginnt um 12 Uhr. So wird auch die Pause zwischen den beiden Spielblöcken der Jugendpartien überbrückt.