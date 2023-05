Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spieler des SC Neustadt müssen am Samstag weit reisen. In der zweiten Runde um den Deutschen Wasserball-Pokal treten sie beim Hamburger TB an. Sollte es nach vier Vierteln unentschieden stehen, wird ein Fünfmeterschießen nötig. Mit Folgen für den SCN.

In der zweiten Runde um den Deutschen Wasserball-Pokal fährt Bundesligist SC Neustadt am Samstag zum Hamburger TB. Der SCN reist mit einer U19-Mannschaft in den Norden. Neben zehn Spielern