Die Wasserballer des SC Neustadt haben das Achtelfinale um den Pokal des Deutschen Schwimmverbandes erreicht. Am Sonntagnachmittag setzten sie sich mit 10:7 (0:1, 2:2, 5:2, 3:2) beim Hamburger TB durch. Hin- und Rückfahrt verliefen für die Pfälzer anders als geplant.

Die Neustadter wollten mit dem Zug in den Norden Deutschlands reisen, hatten die Fahrkarten längst gekauft. Und hatten ein Déjà-vu-Erlebnis: Das Spiel der zweiten Pokalrunde hätte schon am 29. Januar ausgetragen werden sollen. Die Neustadter hatten sich im Januar Zugtickets für die gesamte Mannschaft im Wert von rund 1000 Euro besorgt. Dann sagten die Hamburger kurzfristig ab, weil sie einige Coronafälle im Team hatten. Der SCN konnte seine Fahrkarten nicht zurückgeben.

Diesmal war es nicht das Coronavirus, jetzt waren es die Orkantiefs Ylenia und Zeynep, die ihnen zumindest die Reise nach Hamburg erschwerten. Am Samstagabend beim Heimspiel des SC Neustadt in der U18-Bundesliga gegen Bochum berieten sich SCN-Manager Michael Heinz, Lars Ananias, der als Trainer für den urlaubenden Coach Davorin Golubic einsprang, und Trainer Peter Kuhn: Die Männermannschaft sollte statt mit dem Zug mit zwei Kleinbussen des SCN gen Norden fahren, um anzukommen. Die Deutsche Bahn hatte wegen des jüngsten Sturms von Reisen nach Hamburg abgeraten. Zwar hatte der SCN wieder Zugtickets gekauft. Doch diesmal konnte er sie zurückgeben.

Anfahrt in Kleinbussen

Am Samstagabend hatte Lars Ananias diese Entwicklung noch als „Katastrophe“ bezeichnet. Doch hatte sich kurzfristig Stefan Giese, Vater von Spieler Moritz Giese, noch als zusätzlichen Fahrer neben Ananias und Kuhn zur Verfügung gestellt. Am Sonntagmorgen hieß es um 6.45 Uhr treffen, dann testen. Michael Heinz hatte noch am Samstagabend 16 Coronaschnelltests zu Lars Ananias gebracht, um sicher zu gehen, dass bei den obligatorischen Tests vor Spielbeginn niemand positiv ist, die Fahrt an die Elbe umsonst gewesen und das erneut Spiel abgesagt worden wäre.

Nach fünfstündiger Fahrt erreichten die Pfälzer die Schwimmhalle Inselpark in Hamburg. „Am Anfang waren wir träge“, erzählte Lars Ananias vom Spielbeginn. „Vermutlich wegen der langen Fahrt.“ Der SCN habe zwei, drei große Chancen vergeben. Außerdem hätten die Schiedsrichter in einigen Situationen gegen Neustadt entschieden. Ananias: „Aber ab dem zweiten Viertel waren wir deutlich überlegen.“ Der SCN setzte sich ab. Die Gastgeber führten ein letztes Mal Mitte des zweiten Viertels mit 3:2. U18-Spieler Moritz Giese, der am Samstagabend noch im Stadionbad im Einsatz war, hatte viele Spielanteile. Er habe gut gespielt, lobte ihn Ananias. Matteo Ananias, ein weiterer U18-Spieler, hatte seine Premiere im Männerteam. Im Tor habe Alexander Vlantoussis gut gehalten, so Ananias.

Präsentkorb für den SCN

Die Hamburger hatten ihren Gästen einen mit Äpfeln und Schokolade gefüllten Präsentkorb überreicht als Entschädigung für das im Januar abgesagte Pokalspiel. „Proviant für unterwegs“, freute sich Ananias über diese Geste.

So spielten sie

SC Neustadt: Vlantoussis; Vagts, Hrvic (2), Giese (3), Matteo Ananias, Benedikt Hummel, Tim Schwarzkopf, Guth, Luis Ananias (3), Schädler (1), Hendrik Hummel, Lukas Schwarzkopf (1).