Neustadt stellt sich auf den Sommer ein: Wer am Montag in der Innenstadt unterwegs sah, traf auf viele Menschen, die durch die Fußgängerzone bummelten. Auch die Gastronomie profitierte vom Trubel: Auf dem Marktplatz war kaum noch ein freier Platz zu finden. Und zum Sommer in Neustadt gehört seit 2021 auch „Wasser in die Stadt“. Die künstlich angelegten Bachläufe in der Laustergasse und am Juliusplatz waren ab den Mittagsstunden nach der Winterpause wieder mit Wasser gefüllt. Insbesondere an heißen Tagen sind die Wasserbereiche beliebte Treffpunkte – vor allem Familien mit kleinen Kindern kommen gerne, um rund ums Wasser zu spielen. Ziel von „Wasser in die Stadt“ ist es, den in den 1970er-Jahren verrohrten Speyerbach zumindest an einigen Stellen wieder sicht- und erlebbar zu machen. Der Bachlauf in der Laustergasse wurde im Juni 2021 eingeweiht, seit September 2023 ist die neue Anlage am Juliusplatz fertig.