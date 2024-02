Wer sich am Mittwoch mit dem Fahrrad auf dem Weg von Diedesfeld in die Innenstadt machte, konnte sich am Sportplatz in Hambach über einen überquellenden Altkleidercontainer ärgern. Was sollten Bürger tun, die so etwas sehen?

Der Altkleidercontainer am Diedesfelder Weg am Hambacher Sportplatz bietet wahrlich keinen schönen Anblick. Die Container voll, davor lagern etliche Säcke. Man hat den Eindruck, an einem Müllsammelplatz zu sein. Immerhin ist auf dem Container ein Kontakt angegeben. Demnach ist die Eurocycle GmbH in Eschborn für die Container verantwortlich. Die angegebene Telefonnummer ist auf alle Fälle kostenpflichtig. Immerhin geht nach ein paar Sekunden jemand ran und nimmt das Anliegen freundlich auf. Die Dame fragt nach der Postleitzahl und der Straße, in der die Container stehen. Sie informiert, dass normalerweise alle zwei Wochen eine Leerung erfolge. Sie nimmt zudem die Information über die Vermüllung auf und sichert zu, dass sie einen Fahrer informieren werde, dass die Container nun bald geleert würden und der Bereich aufgeräumt werde.

Stadt-Pressesprecher Tobias Grauheding informiert auf Anfrage, dass Privatunternehmen über eine Sondernutzungsgenehmigung Altkleidercontainer in Neustadt aufstellen dürfen. Die regelmäßige Leerung sei fest vereinbart. „Wenn mal nicht geleert wird, gibt es ein Anschreiben von der Stadt mit der Bitte, die Container zu leeren. Das funktioniert auch gut“, sagt Grauheding. Seinen Angaben zufolge komme es „mehrmals im Jahr vor“, dass Container zu voll sind und überquellen. Sollte ein Unternehmen die zugesagte Leerung nicht in Angriff nehmen, hätte die Stadt das Recht, einen Container zu leeren und die Kosten dafür in Rechnung stellen. „Das ist aber in den vergangenen Jahren nie vorgenommen“, betont Grauheding. Das Zusammenspiel mit den Betreibern funktioniere gut, denn es gebe die Auflage, dass rund um die Container alles ordentlich sein soll.

Die Stadt bitte Bürger immer um eine Meldung, wenn ein Altkleidercontainer zu voll ist und dort Vermüllung droht. „Man kann bei der Nummer auf dem Container anrufen oder bei der Stadt. Wir übernehmen die Weitergabe der Information auch“, so Grauheding. Wichtig sei, keine Säcke vor Container zu stellen, sondern sich dann andere Container für Altkleider zu suchen. Nicht erlaubt sei es, andere Gegenstände als Altkleider an solchen Containern zu deponieren: „Das ist dann illegale Abfallentsorgung.“