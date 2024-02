Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach sieben Niederlagen startete Fußball-Bezirksligist VfB Haßloch mit einem 2:2 gegen TuS Mechtersheim II ins Jahr 2024. VfB-Trainer Dennis Kindler macht dies Hoffnung, dass seine Elf noch den Klassenverbleib schaffen kann.

Herr Kindler, ein Remis in einem Heimspiel ist in der Situation, in der sich der VfB Haßloch als Tabellenvorletzter befindet, eigentlich zu wenig. Sind Sie deshalb enttäuscht oder nach der langen Negativserie mit dem Punktgewinn zufrieden?

