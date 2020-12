Auf den Zufahrtsstraßen zur Kalmit geht es derzeit häufig chaotisch zu. Am Dienstag musste die Polizei Edenkoben den Kalmitparkplatz sperren, weil er überfüllt war, und Autos auf der schmalen Zugangsstraße nicht mehr weiter kamen. Auch das Ordnungsamt Maikammer war vor Ort. Problematisch war die Situation vor allem deshalb, weil auch Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchgekommen wären. Bereits an den Weihnachtsfeiertagen war die Polizei vor Ort und musste den Verkehr lenken, nicht zuletzt deshalb, weil Autos verkehrsbehindernd geparkt waren. Entlang der Stichstraße zum Kalmitparkplatz seien nun weitere Hinweise auf das Parkverbot angebracht worden, so der Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, Michael Baron. Er appelliert an die Autofahrer, die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge offen zu halten. „Jeder von uns kann in die Situation kommen, auf die schnelle Ankunft von Feuerwehr und Rettungsdiensten angewiesen zu sein.“