Das Gesundheitsamt hat mit den Untersuchungen der Kinder, die im Sommer eingeschult werden sollen, begonnen. Das Team des Gesundheitsamts wartet auf den Besuch der Erstklässler und ihrer Erziehungsberechtigten. Die genaue Terminvergabe erfolgt durch die Schule, die die Eltern informiert. Die nächsten Untersuchungstermine (alle zwischen 8 und 12 Uhr beim Gesundheitsamt, Neumayerstraße 10): Grundschule Schöntal am 3., 5., 8. und 9. April; Hans-Geiger-Schule am 11., 12., 15., 16., 17. und 19. April; Dr.-Albert-Finck-Schule am 22., 23., 24., 26. und 29. April; und Grundschule Mußbach am 30. April sowie am 2., 3., 6. und 7. Mai.