Am Samstag hat der Nabu Neustadt Müll in und um Neustadt eingesammelt: Zwischen 8.30 und 13 Uhr waren die sechs Freiwilligen am Parkplatz des ehemaligen Aldi-Marktes südlich der Speyerdorfer Straße, in Teilen des neuen Weinbiet-Quartiers an der Eugenie-Abresch-Straße, entlang des Fuß- und Radweges zwischen Speyerdorfer- und Spitalbachstraße sowie rund um den AVG-Kreisel unterwegs. Das Ergebnis: „eine unglaubliche Menge Müll“, wie Martin Meister vom Nabu sagt. „Insgesamt haben wir rund 24 große Müllsäcke gefüllt, so viel wie noch nie zuvor.“ Neben alten Werbeplakaten lag demnach jede Menge Hausmüll in der Natur: Glas- und Plastikflaschen, Hundekotbeutel, Plastik- , Karton- und Alu-Verpackungen sowie Zigarettenschachteln, Hunderte Zigarettenkippen, Isoliermaterial und Plastikfolien aller Art. Der Nabu Neustadt möchte nach eigenen Angaben nicht grundsätzlich den Müll anderer wegräumen, sondern mit solchen Aktionen Bürger zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt aufrufen.