Nach Angaben der Polizei Neustadt ist beim Unfall am Bahnübergang Mußbach am Donnerstagnachmittag ein Schaden in Höhe von 65.000 Euro entstanden. Den Ermittlern zufolge hat die 72-jährige Unfallverursacherin gesagt, dass sie wegen der tief stehenden Sonne zu spät gesehen habe, dass die Ampel am Bahnübergang auf Rot stand. Als sich die Schranken dann schlossen, habe sie zunächst ihr Auto abgebremst und wollte dann zurücksetzen, um wieder an die Haltelinie der Ampelanlage zu kommen. Der vorbeifahrende Zug wurde durch sein Frühwarnsystem auf das Auto im Gleisbett aufmerksam und bremste ab. Der Zug kollidierte im Heckbereich mit dem Wagen, der dadurch ins Schleudern geriet. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, außerdem ist die Bahnanlage erheblich beschädigt worden, so die Polizei. Sie ist aber froh, dass weder die 72-Jährige noch Zuginsassen verletzt wurden.