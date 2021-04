Am Bahnübergang in Mußbach ist am Donnerstagnachmittag ein Unfall passiert. Die Polizei geht davon aus, dass es deshalb bis mindestens 18 Uhr noch zu Störungen im Pkw-Verkehr vor Ort kommt und solange auch der Zugverkehr auf der Strecke unterbrochen ist. Ein Sprecher der Neustadter Polizei sagte auf Nachfrage, dass eine ältere Frau bei Rot noch auf den Bahnübergang gefahren sei und dort dann mit ihrem Pkw einen durchfahrenden Zug touchiert habe. Der Zug sei aber nicht sehr schnell gewesen. Es seien nur leichte Schäden entstanden und es sei niemand verletzt worden. Experten der Polizei und der Bahn sind vor Ort, um die Umstände des Unfalls zu klären. Bis diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird der Verkehr umgeleitet. Der Bahnverkehr wird freigegeben, sobald der vom Unfall betroffene Zug wegfahren kann. Der Unfall sorgte für Aufsehen, da viele Kräfte vor Ort und auch der Rettungshubschrauber schon auf dem Weg war.