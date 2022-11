Am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr ist in der Konrad-Adenauer-Straße ein blauer Pkw der Marke Skoda mit NW-Kennzeichen gestohlen worden. Laut Polizeibericht war das Fahrzeug ordnungsgemäß geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.