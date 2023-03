Die Umwelttage der Naturfreunde, Ortsgruppe Haßloch, sind am 18. und 19. März rund um das Naturfreundehaus Haßloch. Rund 20 Stände erwarten die Gäste. Es präsentieren sich dort Umweltverbände, die Gemeindewerke Haßloch, das Solarzentrum Lachen-Speyerdorf, der Imkerverein, das Mangrovenprojekt und einige mehr. Sie informieren über Umweltthemen wie Recycling, erneuerbare Energien oder No-Waste-Generation auf. Der erste Beigeordnete der Gemeinde Carsten Borck eröffnet um 14 Uhr die Umwelttage. Kinder können an einer Umweltrallye teilnehmen. Zudem gibt es einen Malwettbewerb zum Thema. Die Auslosung der Gewinner ist dann am Sonntag. Öffnungszeiten sind am Samstag, 18. März, von 14 Uhr bis 17 Uhr, und am Sonntag, 19. März, von 11 Uhr bis 16 Uhr. Informationen gibt es unter Telefon 06324 58644 oder 0157 53674403.