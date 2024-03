Endspurt auf der Baustelle in der Kellereistraße: Gut zwei Monate nach Beginn des Umbaus steht fest, dass die Buchhandlung Osiander ab Samstag, 23. März, wieder Kunden am gewohnten Standort bedienen kann. Die Eröffnung soll mit mehreren Aktionen gefeiert werden – aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Am 17. Januar begann die Osiander-Umgestaltung. Die Buchhandlung, deren Hauptsitz Tübingen ist, ist seit 2007 mit einer Filiale in der Neustadter Fußgängerzone vertreten. Dass nun laut Christian Riethmüller, Vorsitzender der Osiander-Geschäftsführung, rund 400.000 Euro in den Umbau der Geschäftsräume in Neustadt investiert werde und zudem der Mietvertrag für die Kellereistraße 12-14 langfristig verlängert wurde, sei eine „supergute Nachricht für Neustadt“, wie er Anfang 2024 sagte.

Riethmüller hatte schon im Januar versprochen, dass mit dem Umbau eine „ganz neue Buchhandlung“ entstehen werde. Das Obergeschoss wird künftig nicht mehr bespielt. Dafür wird die Verkaufsfläche im Erdgeschoss durch den Ausbau der Rolltreppe und der Treppe auf 650 Quadratmeter vergrößert. „Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nun ein noch schöneres Einkaufserlebnis bieten können“, so Martin Riethmüller, Geschäftsführer von Osiander.

Buntes Programm geplant

Für die Zeit der Bauarbeiten war Osiander auf einer kleineren Fläche in der Marktstraße zu finden. Die Buchhandlung nutzte die Räume der Modeboutique La Laine, die in die Hauptstraße umgezogen ist. Martin Riethmüller sagt mit Blick auf diese Übergangslösung: „Wir danken allen, die uns während der Umbauphase die Treue gehalten haben und uns in der Übergangsfläche in der Markstraße 2 besucht haben.“

Ab Samstag können die Räume in der Kellereistraße wieder genutzt werden. Einer Mitteilung von Osiander zufolge werden die Umbauarbeiten aber noch nicht ganz abgeschlossen sein. Daher werden die geplanten Eröffnungsaktionen auf den 20. April verschoben. Dann soll es ein „buntes Programm“ mit einem Glücksrad, einem Taschenbuchmarkt und „weiteren Überraschungen“ geben, so Nadine Eichhorn, die Filialleiterin.

Durch den Umbau wird ein Kinderbereich mit Rutsche geschaffen, außerdem soll es eine Lese- und Jugendecke geben. Osiander wurde 1596 in Tübingen gegründet und zählt über 600 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen betreibt 62 Buchhandlungen in Süddeutschland.