Der Krieg in der Ukraine tobt seit zwei Jahren. Das Herz-Jesu-Kloster Neustadt bittet wieder um Spenden für die Menschen, die im Kriegsgebiet leben. Am 21. März soll der nächste große Hilfstransport aus Neustadt starten. Es werden haltbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht, von wo aus sie in die stark zerstörte Stadt Izium im Osten des Landes transportiert werden. Die Sachspenden können bis zum 17. März in der Klosterkirche (Waldstraße 145) abgegeben werden. Wer möchte, kann die Spendenfahrt auch durch eine Überweisung finanziell unterstützen. Bereits seit März 2023 fahren in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Pro Spe alle zwei Monate drei Hilfstransporte in den Osten der Ukraine. Zuletzt reiste Pater Gerd Hemken SCJ Ende Januar bei einer Hilfslieferung mit, die in vier Herz-Jesu-Klöstern gesammelt worden war, in die Ukraine. Für weitere Fragen steht er per E-Mail an gerd.hemken@scj.de oder unter Telefon 0171 2886139 zur Verfügung.