Das Kloster Neustadt unterstützt ein Recycling-Projekt in der Ukraine: Für den Verein Life Cologne werden Kerzen- und Wachsreste als Spende gesammelt. Außerdem plant das Kloster einen Hilfstransport und braucht dafür Lebensmittel. „Jede Kerzenspende ist willkommen“, betont Pater Gerd Hemken, Rektor des Klosters Neustadt. In der Hallenkirche werde dazu ein Korb aufgestellt. Das Kloster organisiere dann später die Weitergabe an den Verein Life Cologne. Die gemeinnützige Hilfsorganisation aus Köln hilft und unterstützt laut Kloster-Angaben die von Krieg und Vertreibung betroffenen Menschen in und aus der Ukraine. Mit dem Projekt möchte sie die Menschen unterstützen, die wegen des Kriegs ohne Licht, ohne Wärme und ohne Strom auskommen müssen. Aus den Wachsresten werden in der Ukraine kleine Heizquellen in Form von „Büchsenlichtern“ gefertigt. Zwei Kilo Wachs ergeben etwa zehn Büchsenlichter. Ein Büchsenlicht brennt bis zu zwölf Stunden. Das ermögliche eine größere Anzahl von warmen Mahlzeiten, heißen Suppen oder Tee.

Außerdem sammelt das Kloster Neustadt Lebensmittelspenden für die Ukraine. Am Freitag, 6. März, bricht Pater Hemken mit einem Spendentransport in die Ukraine auf. Er bittet dafür um Sachspenden, vor allem haltbare Lebensmittel. Weitere Informationen hierzu auf der Website www.scj.de.