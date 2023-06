Die TSG Haßloch war mit ihren zwölf Turnerinnen in den Rheinland-Pfalz-Finals in Koblenz erfolgreich.

Nach dem Vorbild des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), viele Sportarten an einem Wettkampfort und einem Wochenende zusammenzubringen, wurden in Rheinland-Pfalz die Finals in Koblenz erstmals durchgeführt, informiert TSG-Trainerin Gisela Liedy. Zwölf TSG-Turnerinnen im Spitzen- und Breitensport stellten sich den Kampfgerichten. Liedy: „Mit vier Vizemeisterinnen, einer Bronzemedaille und vielen weiteren guten Platzierungen war dies ein erfolgreiches Wochenende für die TSG-Turnerinnen.“

„Leonie Herzog war an drei Geräten auf einem sehr guten Weg, sich ganz oben den Platz auf dem Siegerpodest zu erturnen, wenn da nicht das Zittergerät Schwebebalken gewesen wäre“, informiert Gisela Liedy. Nach einem Sturz am Balken musste sie der Koblenzerin Kalitschev mit 52,25:51,70 Punkten den Vortritt lassen. Herzog erzielte die Höchstwertung aller Teilnehmerinnen am Sprung mit 13,55 Punkten, Stufenbarren (13,65) und Boden (13,65). Ebenfalls eine Vizemeisterschaft in der Leistungsklasse 2 erturnte sich Ida Vos (49,15). Ihre beste Punktzahl erturnte sie sich mit ihrer Bodenübung (13,25).

Postel Zweite

Am frühen Vormittag wurden die Meisterinnen im schwierigen Pflicht- Kürprogramm des Deutschen Turnerbundes (DTB) ausgeturnt. Hier überzeugte Marie Postel in der Altersklasse 9 mit 53,825 Zählern und Rang zwei. „Vor allem sehr erfreulich, da Marie nach überstandener Mandelentzündung überhaupt an dieser Meisterschaft teilnehmen konnte“, sagte Liedy. Ihre Bestleistung schaffte Postel am Sprung mit 16,525 von maximal 18,0 Punkten. Ihr gleich tat es Paula Schönig in der Altersklasse 10 mit Rang zwei (58,275). An den einzelnen Geräten holte Schönig am Sprung 16,725, Barren 13,65, Balken 13,90 und Boden 14,00 Zähler. Sie musste sich nur Emely Sauter aus Gau-Odernheim geschlagen geben.

Mit den sehr anspruchsvollen Pflicht-Kürübungen der Altersklasse 11 stellten sich Liana Müller und Elisa Baumgärtner der Konkurrenz. Liana Müller wurde Dritte (65,175) vor ihrer Vereinskameradin Elisa Baumgärtner (54,55). Das Programm der AK 11 mit Pflicht-Kürübungen ist laut Liedy der Einstieg in das Programm des Olympischen „Code de Pointage“: Handstände, Riesenfelgen am Barren, Salti – Überschläge und große Sprünge auf dem Balken, dazu Schraubenbewegungen und Saltifolgen am Boden werden gefordert, schwierige Abfolgen am Sprungtisch vorwärts und rückwärts. Baumgärtner und Müller meisterten das Programm gut: Sprung 18,075:17,70 Punkte, Olympiabarren 14,60:10,65, Balken 15,70:15,50, Boden 16,80:10,70.