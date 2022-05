Die Turnerinnen der TSG Haßloch haben zum Auftakt der neu gegründeten Landesliga Rheinland-Pfalz in der Leistungsklasse 3 (14 Jahre und jünger) gegen die TSG Grünstadt mit 200,30:188,40 Punkten gewonnen.

Emma Schönig, Noemi Müller, Leni Kimmel, Merle Weber und Hannah Klehr-Schönbucher holten im ersten Heimkampf den Sieg. „Die Anforderungen der Leistungsklassen sind mehr dem Breitensport angepasst. So war am Sprung der Handstützüberschlag über den Sprungtisch bei allen Turnerinnen in möglichst bester Darstellung das Ziel“, erläutert TSG-Trainer Gerhard Liedy. Die Höchstpunktzahl erreichte Emma Schönig (12,40). Im Geräteergebnis verbuchte die TSG Haßloch ein 2:0 (47,05:46,0).

Am Barren zeigten die Haßlocherinnen ihre besten Leistungen und gewannen hier souverän mit 49,45:43,60. „Emma Schönig zeigte mit einem Handstand und einer freien Felge in den Handstand zwei dem CdP entnommene hochwertige zusätzliche Elemente“, informiert der Übungsleiter.

Emma Schönig beste Turnerin

Am Schwebebalken wurden von beiden Mannschaften alle geforderten Vorgaben, wie Sprünge als Serie, Drehungen, akrobatische Elemente auf dem Balken und Salti als Abgänge erfüllt. Mit mehr Sicherheit und Stabilität überzeugten die TSG-Turnerinnen (50,40:47,70).

Bei den Bodenübungen zeigten die drei TSG-Akteurinnen Emma Schönig (13,85), Noemi Müller (13,50) und Leni Kimmel (13,30) starke Leistungen. Beste Einzelturnerin des gesamten Wettkampfes war Emma Schönig mit (52,15) vor Noemi Müller (50,10).

Der nächste Wettkampf der Landesliga Rheinland-Pfalz steht bereits vor der Tür. Am nächsten Samstag ab 15 Uhr erwartet die TSG Haßloch den TV Schwegenheim ebenfalls in der Landesliga LK 3.