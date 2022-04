Trotz gestiegener Kosten und weniger Spenden sollen die Arbeiten für Aufenthaltsraum im Innenhof der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ in Kürze beginnen.

„Wir ertrinken in Kleiderspenden und ringen um Geldspenden“, sagt Robin Rothe, Leiter der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“. Die Auswirkungen des Kriegs bekomme die Einrichtung deutlich zu spüren, in gleich mehrfacher Hinsicht. So sei ein deutlicher Rückgang bei den Spenden für das Tagesgeschäft zu spüren, da viele Menschen aktuell für die Ukraine spendeten. Zwei Mal pro Woche kocht das „Lichtblick“-Team selbst, „die erhöhten Lebensmittelpreise machen sich natürlich auch bei uns bemerkbar“. Er gehe davon aus, dass deshalb auch der Caterer für die anderen Tage über kurz oder lang aufschlage.

Und dann ist da noch der Möbeltransport: Mitarbeiter oder Freiwillige vom „Lichtblick“ holen Möbelspenden für den Hausratladen ab, dort seien vor allem gestiegene Benzinpreise zu spüren. Darüber hinaus würden künftig auch die steigenden Lohnkosten zu Buche schlagen, so Rothe. Dennoch versuche man, Preiserhöhungen für die Kunden zu vermeiden, auch wenn nicht klar sei, wie lange das noch möglich sei.

Wohl keine Materialschwierigkeiten

Trotz weniger Zuwendungen hält Rothe am geplanten Aufenthaltsraum fest. Der Neubau auf dem Parkplatz im Hof des „Lichtblick“, der den Bedürftigen sommers wie winters eine Aufenthaltsmöglicht bieten soll, soll noch diesen Monat starten. Die beteiligten Firmen müssten sich nicht sorgen, der Bau sei im Haushalt eingeplant, so Rothe. Da bereits seit einem Jahr geplant werde, geht er davon aus, dass es keine Probleme mit Materiallieferungen geben wird.

Er sei immer wieder beeindruckt, wie die Neustadter sich organisierten, „wenn Not am Mann ist“. Das habe man bereits bei der Flutkatastrophe gespürt und nun während des Kriegs in der Ukraine. Bei aller Freude und bei allem Verständnis für die Lage der Flüchtlinge hofft Rothe, dass alle, die sich sozial engagieren, „auch an diejenigen denken, die schon lange hier sind und nicht mehr im Fokus stehen“.