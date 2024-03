Am Samstag wird Neustadt zur Partyzone: Ab 20 Uhr steigt das sechste Kneipenfestival „Tour de Kneip“ in 15 Lokalitäten. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Bands, DJs und Aktionen.

„Wir wollen den Leuten zeigen, was Neustadt zu bieten hat“: Rainer Klundt und Peter Gallian von Palatino Concerts glauben fest daran, dass die Weinmetropole mit der historischen Altstadt Potenzial „ohne Ende“ hat. Man müsse das Nachtleben und die Konzertszene wiederbeleben und die Veranstaltungsdichte wieder erhöhen, meinen sie – und gehen mit der sechsten Tour de Kneip am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr selbst voran. Pächterwechsel und nicht kommunizierte Insolvenzen hätten die Planung der Veranstaltung in diesem Jahr erschwert, sodass diesmal weniger Locations dabei sind als zuvor. Gallian und Klundt hoffen, dass die Wirte sich als Gemeinschaft begreifen und merken, dass sie alle profitieren, wenn durch das Festival mehr los ist in der Innenstadt.

Das Prinzip des Kneipenfestivals: Besucher kaufen ein Ticket, das sie beim ersten Stopp gegen ein Armbändchen tauschen. Damit kommen sie bei allen 15 Veranstaltungsorten rein. Nach Erfahrung der Veranstalter „sind einige Kneipen zwar voller als andere“, aber der Andrang der Besucher verteile sich in der Regel gut über die verschiedenen Bühnen. Sicherheitskräfte am Eingang regeln den Einlass. Viele Künstler sind aus den Vorjahren bekannt, „die haben ihr Stammpublikum“, weiß Klundt. „Die Leute und die Stimmung sind entscheidend.“ Sie persönlich werden nach eigenen Aussagen zwischen den Konzerten am Abend hin und her wechseln. Denn die musikalische Bandbreite ist groß.

Bekannte Gesichter

Im Times spielt Oli Roth, leidenschaftlicher Singer-Songwriter und Autodidakt, der nicht von der Musik ablassen kann, seitdem seine Oma ihm zum 13. Geburtstag eine E-Gitarre geschenkt hat.

Mit ihrer powergeladenen Show und bekannten Rock-Covers zum Mitsingen sind The Bombshells in der Region bereits seit 2010 als Stimmungsgarant bekannt. Beim Kneipenfestival bringen sie das Casimirianum zum Kochen.

Power Pop gibt es im Extrablatt mit dem Trio Glanzblick, bestehend aus Sibylle Laux, Ully Mathias und Sascha Leicht.

Live-Zeichnen am Marktplatz

Der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle, unter anderem Urheber der Gags der Reihe „100% PÄLZER!“, die seit über 15 Jahren in der RHEINPFALZ AM SONNTAG läuft, zeichnet von 20 bis 23 Uhr auf dem Marktplatz beim City-Markt-Cafe von Peter Gallian kostenlos Besucher, je nach Wetter draußen oder im Café.

Drei Musiker, die mit deutsch, englisch und französisch drei Sprachen abdecken, stehen im Kunigunde als Mama Said auf der Bühne. Aus Saarbrücken bringen sie seit 2015 Country-, Pop-, Rock- und Soul-Stücke, aber auch die eine oder andere eigene Komposition mit.

Aus Wiesbaden reisen die Cover Kidzz ins Prisma. Uli, Axel, Clemens und Stefan haben sich dem 70er-Glamrock verschrieben, was man an den schrillen Outfits mit reichlich Glitzer sehen kann. Die Stimmungskanonen covern Interpreten wie Abba, Harpo oder Boney M.

Groovig und gefühlvoll klingt der Blues Rock von Nova Blue aus Landau, die in der Diamond Lounge zu sehen sind. Die vierköpfige Band um Sängerin Kerstin Schrade hat zum Beispiel Titel von Beth Hart, Gary Moore, Vintage Trouble im Repertoire.

In der Stiftskirche erklingt Orgelmusik, der Organist wird laut Klundt nebenbei die Besonderheiten seiner Orgel vorstellen. „Das gibt“s sonst nirgends.“ Wer Lust auf House und Elektro hat: Den legen die DJs Boukhriss & Kuntz in der Escobar auf. Aus Andalucía im Süden Spaniens bringen Canarian Gypsies Flamenco mit Gesang, Gitarre und Tanz bis ins Konfetti.

Duo mit TV-Erfahrung

As far as low spielen im Havana Pop-Covers. Die Band aus Heidelberg tritt in verschiedenen Konstellationen auf, im Zentrum stehen zwei kräftig-warme Stimmen voller Gefühl, begleitet von sanften Gitarrenklängen. Als harmonisches Duo waren sie 2015 in der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ zu sehen.

In der Region bekannt sind Good Times und ihre Oldieshow mit den Hits aus den 60er- und 70er-Jahren, die sie auch schon im Ausland präsentierten. Wer auf Beat-Musik von Mungo Jerry, Lords oder Rattles steht, ist im Achat-Hotel richtig. Als sechsköpfige Gruppe Ampra treten Andreas Schaub, Roland Moschel, André Morio, Mick Kessler, Manuel Naumann und Pirmin Schönung seit 2016 auf und nutzen dabei Instrumente, die man nicht alle Tage sieht. Die Star Lounge beschallen sie am Samstag mit modernen Rocksongs und aktuellen Charthits im individuellen Gewand.

Die markant tiefe Stimme der Sängerin von Suitcase of Grace, einer vierköpfigen Mannheimer Band, die sich 2018 zusammengetan hat, wird das Soku mit Covern von The Beatles, The Cure, Bruce Springsteen und Tom Petty füllen.

Roxy zeigt Musik-Doku

Im Roxy-Kino werden ab 22.30 Uhr der US-amerikanischer Dokumentarfilm „I am a Noise“ (2023) über die Singer-Songwriterin Joan Baez gezeigt. Der Film beinhaltet bislang unbekanntes Filmmaterial sowie Zeichnungen, Tagebücher und Tonbandkassetten von Therapiesitzungen der Künstlerin.

Ausgemacht ist Musik bis 23.30 Uhr, „aber jeder Wirt entscheidet selbst, wie lange er noch macht“, sagt Gallian. Nach 23.30 Uhr kann im Soku und in der Starlounge bei den offiziellen Aftershowparties des Festivals weitergefeiert werden.

Foto: Helga Dostal

Sicher nach Hause kommen

Die letzten regulären Verbindungen mit dem ÖPNV in die jeweilige Richtung fahren in der Nacht auf Sonntag von Neustadt Hauptbahnhof aus wie folgt: in Richtung Karlsruhe über Mannheim um 0.42 Uhr auf Gleis 3, in Richtung Landau um 0.42 Uhr auf Gleis 5, in Richtung Grünstadt über Bad Dürkheim um 0.48 Uhr auf Gleis 1a, in Richtung Kaiserslautern um 0.50 Uhr auf Gleis 1 sowie um 1.55 Uhr auf Gleis 5.

Tickets

Der Vorverkauf für die Tour de Kneip läuft über die teilnehmenden Lokalitäten, über www.reservix.de und alle bekannten VVK-Stellen. Mehr Infos unter www.tourdekneip.de.