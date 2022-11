Die Tierschutzorganisation Peta hat für Hinweise zu den in Hambach gefundenen toten Katzenbabys eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Am Freitag war in der Schlossstraße eine Plastiktüte mit sechs toten Katzenbabys gefunden worden. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540. Die Tüte lag offenbar schon mehrere Tage an der Straße. Peta will mithelfen, dass der Tierquäler gefunden und der Fall aufgeklärt wird. Daher hat die Tierschutzorganisation nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, mit denen der Täter überführt wird. Wer Angaben machen wolle, könne sich auch bei Peta melden: 0711 8605910. „Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Katzenbabys wie Müll entsorgt hat“, so Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Der Halter oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und die Vierbeiner im Tierheim abgeben müssen. Nun muss geklärt werden, ob die Katzen bereits tot in der Plastiktüte abgelegt wurden oder qualvoll erstickt sind. Wir hoffen auf zielführende Hinweise aus der Bevölkerung.“ Die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz können laut Peta mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.