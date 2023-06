Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weit ist der Weg nicht, den das Hambacher „Theater in der Kurve“ nun erstmals gehen will, um zumindest einen Teil des Spielbetriebes wieder aufnehmen zu können. Von der Weinstraße zieht man in die Schlossstraße 100, ins Weingut Schäffer. Im Theater selbst ist bereits seit Beginn der Corona-Krise das Licht aus. Derzeit finden dort lediglich im angrenzenden, kleinen Garten vereinzelt Workshops statt.

Denn der Theaterraum ist zu klein, um Abstandsregeln einhalten zu können. So sei in den letzten Wochen die Idee gereift, Teile des vorgesehenen Theaterprogramms in die freie Natur,