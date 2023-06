Tenneco will auf seinem Gelände eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen. Dafür hat der Ortsgemeinderat Maikammer die Weichen gestellt.

Einstimmig wurde das Ingenieurbüro BIT aus Karlsruhe mit dem Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Langen Bösgewanne“ beauftragt. Die Firma Tenneco, deren Gelände zum Teil auf Maikammerer und Kirrweilerer Gemarkung liegt, will nicht nur einen Großteil ihrer Dachflächen mit Solarmodulen bestücken (21.300 Quadratmeter), sondern auch unbebaute Firmengrundstücke mit einer 12.000 Quadratmeter großen Freiflächen-Photovoltaikanlage (FF-PVA) belegen. Diese Flächen liegen auf Gemeindegebiet von Maikammer und Kirrweiler. Bis zu 80 Prozent des erzeugten Stroms will Tenneco selbst verbrauchen und so jährlich knapp 2300 Tonnen CO 2 einsparen.

Mittlerweile gibt es einen Teil A (Maikammer) und einen Teil B (Kirrweiler) des Bebauungsplans. Laut dem Vorentwurf wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans gegenüber dem Aufstellungsbeschluss geringfügig vergrößert. Dies ist der geplanten Belegung mit Photovoltaikmodulen geschuldet. Inzwischen liegt der städtebauliche Vertrag zur Übernahme der Verfahrenskosten durch Tenneco vor. Der Rat stimmte dem Planentwurf und dem geänderten Geltungsbereich zu und beschloss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der Träger öffentlicher Belange.