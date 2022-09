Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Deidesheim ist Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie überwies 3480 Euro, in der Annahme, ihrer Tochter aus der Patsche zu helfen. Erst Tage später, als ihre Tochter zu Besuch kam, bemerkte sie den Betrug. Die Polizei warnt: Betrüger versuchten, mit Textnachrichten wie „Hallo Mama, ich habe eine neue Handy-Nummer“ ihre Opfer in die Irre zu führen. Meist folge dann die dringliche Bitte nach einer schnellen Überweisung, weil man sich in einer Notlage befinde.