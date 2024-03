Drei Fälle von Taschendiebstahl sind der Neustadter Polizei am Samstag gemeldet worden. Zu den Taten kam es nach Auskunft der Beamten zwischen 11 und 15 Uhr. Der oder die Täter waren dabei jeweils in Geschäften in der Innenstadt aktiv. Sie stahlen die Geldbörsen aus Taschen der Opfer, die den Angaben zufolge am Körper getragen wurden. Die Neustadter Polizei weist deshalb darauf hin, dass Taschen oder Rucksäcke bestmöglich geschlossen und vor dem Körper getragen werden sollten, um Diebstählen vorzubeugen.