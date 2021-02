Die Nerven lagen offensichtlich blank bei der Kundin eines Neustadter Drogeriemarkts, die am Freitagnachmittag den Streit mit einer anderen Kundin so eskalieren ließ, dass sie jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung am Hals hat. Wie die Polizei etwas sibyllinisch mitteilt, lag des Ursache des Konflikts in „unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Verhaltens in der Warteschlange“. Im Verlauf der Auseinandersetzung verlor dann eine der Frauen die Beherrschung und packte ihre Kontrahentin am Kragen. Hierdurch erlitt diese leichte Verletzungen im Bereich des Dekolletés. Erst die eingetroffene Polizei konnte die Gemüter wieder beruhigen.