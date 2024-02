Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch erneut einen Streik der Mitarbeiter bei den privaten Omnibusbetrieben angekündigt. Vom Busfahrerstreik betroffen ist auch die Palatinabus GmbH. Sie informiert auf ihrer Internetseite, dass es an am Streiktag ab 3 Uhr zu Fahrtausfällen kommen kann. Palatinabus fährt mit den Linien 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507 und 510 von Neustadt unter anderem nach Landau, Speyer und Haßloch sowie mit den Linien 511, 512 und 517 in die Verbandsgemeinden Deidesheim und Lambrecht. Fahrgästen rät der Verkehrsbund Rhein-Neckar (vrn), auf nicht notwendige Fahrten mit den genannten Linien zu verzichten beziehungsweise auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Informationen zu Verbindungen finden sich unter www.vrn.de, ob diese in Echtzeit verfügbar sind, bleibt aber unsicher. „Bitte erwarten Sie daher einen Komplettausfall der oben genannten Linien“, heißt es auf der Internetseite des Verkehrsbundes. Laut Verdi vom Streik nicht betroffen ist die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH, die mit den Linien 502, 508, 514 und 515 in Neustadt unterwegs ist.