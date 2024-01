Der Verleihung des Karnevalsordens „Pälzer Krischer“ an den Neustadter Cartoonisten und Verleger Steffen Boiselle an diesem Samstag nimmt die SWR-Landesschau zum Anlass, den Preisträger am darauffolgenden Montag live auf das „rote Sofa“ der Sendung zu bitten. Sendetermin ist Montag, 22. Januar, ab 18.15 Uhr. Der „Pälzer Krischer“ wird seit 1977 jährlich vom Karnevalsverein Rheinschanze 1877 in Ludwigshafen verliehen und geht an Personen, die sich um das Ansehen der Pfalz verdient gemacht haben. Preisträger waren u. a. Helmut Kohl, Fritz Walter, der Comedian Bernhard Hoëcker und zuletzt 2022 der Krimi-Autor Harald Schneider.