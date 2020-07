Das neu eingerichtete Jugendzentrum im ehemaligen Königreichsaal steht für Veranstaltungen offen. Wann und wie es einen Normalbetrieb mit regelmäßigen Öffnungszeiten geben wird, darüber will die Engagierte Jugend Neustadt (EJN) bei einem Planungstreffen beraten. Das teilt die EJN auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Nachdem der Mietvertrag nach einigen Verzögerungen im März unterzeichnet wurde, stoppte die Corona-Pandemie die Pläne der EJN. Nun seien aber durch die Lockerungen der Beschränkungen Vereinsaktivitäten wieder möglich. Erste Treffen externer Veranstalter hätten daher schon im Juni im neuen Jugendzentrum stattfinden können, so Maximilian Müller von der EJN. Mittlerweile seien die Räume möbliert, und es gebe ein Formular zum Haftungsausschluss, das Veranstalter ausfüllen müssten. Gruppen, die das neue Jugendzentrum als Veranstaltungsort nutzen möchten, können sich bei der EJN per E-Mail melden: ejugendnw@gmail.com