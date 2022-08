Die Deidesheimer Weinkerwe stand bis vor wenigen Wochen auf der Kippe, aber am Freitag kehrte sie nach zwei Jahren Pause zurück. Die Anzahl der teilnehmenden Weingüter ist weiter geschrumpft: Nur drei Höfe sind geöffnet. Im Innenhof des Weinguts Reichsrat von Buhl erklang am Freitagabend elektronische Musik, während bei von Winning und Kimich traditionell die Pfälzer Lebensart im Mittelpunkt stand. Diesmal beschränkt sich die Festmeile auf die Bahnhofstraße und ohne Stadt- und Marktplatz. Im abgesperrten Festbereich kostet der Eintritt zur Finanzierung der Sicherheitsmaßnahmen drei Euro. Eingeschränkt sind die Musikdarbietungen. Nur beim PI Deidesheim und im Hofgarten des Deidesheimer Hofs gab es am Freitag mit „open Stage“ sowie mit Duo „Maria Blatz und Tom Keller“ Livemusik. Die offizielle Eröffnung mit dem Stellen des Kerwebaums und der Kerweredd findet am Samstag um 18.30 Uhr am Marktplatz statt. Gefeiert wird an beiden Kerwewochenenden jeweils bis Dienstag.