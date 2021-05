Bis zu seinem Tod wohnte ein ehemaliger Waldarbeiter nahe des Neustadter Naturfreundehauses. Seit Jahren steht das Gebäude leer. Die Stadt hat konkrete Vorstellungen, was damit passieren soll. Dabei könnten Christbäume eine Rolle spielen.

Die Natur hat sich einen Teil des Geländes zurückgeholt. Einer der vielen Anbauten ist unter dem Efeu kaum mehr zu sehen. Auch der Hundezwinger, in dem noch Hundehütte und Futternapf stehen, ist von Efeu überwuchert. Moos und Gestrüpp bedecken die Steinböden, an der Wand einer kleinen Hütte neben dem Haupthaus hängt ein verwittertes Vogelhäuschen aus Holz. Das Grundstück mitten im Wald, oberhalb des Naturfreundehauses, lässt viel Raum für Fantasie, wie es dort einmal zu besseren Zeiten ausgesehen haben könnte. Herabhängende Tapeten und Spuren eines Ofens in einem Verschlag, Wandregale in einem anderen. Oberhalb des Wohnhauses, in dem noch Vorhänge vor den Fenstern hängen, war einst eine Menge Platz für Beete.

Doch wer hat darin gewohnt? Und was soll aus dem Haupthaus und den vielen Anbauten werden? Zwei, die dazu etwas sagen können, sind Revierförster Jens Bramenkamp und Thomas Lenhard, Leiter der städtischen Abteilung Liegenschaften und Bauverwaltung. Lenhard weiß, dass das Haus seit Jahrzehnten in städtischer Hand ist und früher vor allem unter der Woche von Waldarbeitern genutzt wurde. Nach verrichtetem Tagwerk mussten sie nicht mehr den weiten Nachhauseweg antreten, sondern konnten mehr oder weniger direkt im Wald schlafen.

Weder Heizung noch Gas

Wie lange es das Haus schon gibt, können Bramenkamp und Lenhard nicht genau sagen. „Die Sauloogsiedlung entstand in den 1930er-Jahren, es ist möglich, dass in dem Zusammenhang auch das Haus gebaut wurde“, so Bramenkamp.

Bis zu seinem Tod vor rund fünf Jahren hat dort mehrere Jahrzehnte lang ein ehemaliger Waldarbeiter zur Miete gewohnt, zeitweise mit Frau und Kindern. „Dabei war das Haus nie wirklich zum Dauerwohnen geeignet, denn dort gibt es weder Zu- noch Abwasser, keine Heizung und kein Gas“, berichtet Lenhard. Eine Toilette ist in einer kleinen Hütte hinter dem Haus untergebracht – auf eine Grube gebaut.

Doch das hat den Waldarbeiter nicht davon abgehalten, dort sein eigenes Reich zu schaffen. Förster Bramenkamp kannte den Mann gut: „Das war ein liebenswerter Kerl, den ich sehr gerne gemocht und regelmäßig besucht habe.“ 50 Jahre hat er laut Bramenkamp in dem Haus gewohnt, bis er mit 93 Jahren starb. Seine Kinder haben ihn nach ihrem Auszug regelmäßig besucht. Anders als für sie, kam es für ihren Vater nie in Frage, in die Stadt zu ziehen. Der Waldarbeiter lebte mit Überzeugung als Eremit.

Stadt wollte Grundstück nicht verkaufen

Er berichtete Förster Bramenkamp von früheren Zeiten, als er mit der Säge durch den tiefen Schnee im Wald gestapft ist, zehn Bäume am Tag gefällt hat und dann schweißgebadet wieder nach Hause gelaufen ist. Mauern und Putz hat er in Eigenregie aufgebaut und angebracht, aus dem Bach eine Wasserleitung hoch gelegt. Um sein Gelände an den Strom anzuschließen, grub er kurzerhand einen Schacht. „Das wäre heute unvorstellbar“, sagt Bramenkamp.

Mehrfach wollte der Mieter der Stadt das Grundstück abkaufen, doch die ging darauf nicht ein. „Die Stadt hat das unter mehreren Oberbürgermeistern abgelehnt“, weiß Bramenkamp. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, wie Lenhard darlegt: Die Verwaltung wollte nach dem Tod des Waldarbeiters selbst über die Zukunft des Geländes entscheiden – und somit über den Käufer. „Auf keinen Fall soll dort oben etwas entstehen, das noch mehr Verkehr in den Wald zieht“, sagt der Abteilungsleiter mit Blick auf das Naturfreundehaus und die Situation der Anwohner. Eine Wohnbebauung – und wenn es nur ein Ferien- oder Wochenendhäuschen sein sollte – scheide definitiv aus. „Wir wollen keine Partys im Wald“, betont Lenhard.

Christbaumverkauf und Waldpädagogik

Aber was soll stattdessen aus dem Gelände werden? Nach vor längerer Zeit geführten Gesprächen zwischen Stadt, Forst und Jagdpächtern gibt es zwei Optionen: entweder abreißen und Wald pflanzen oder anderweitig nutzen. Ein potenzieller Nutzer sollte der Stadt zufolge aus der Land- oder Forstwirtschaft kommen. Die Stadt hat dafür bereits jemanden im Auge, so Lenhard: „Ein Interessent hat Christbaumkulturen ganz in der Nähe. Er will das Grundstück in den Wochen vor Weihnachten für den Christbaumverkauf und ansonsten als Lager nutzen.“ Darüber hinaus möchte er es in Zusammenarbeit mit dem Forst für waldpädagogische Zwecke anbieten, also als Lernort für Kinder. Ein Konzept, das der Stadt gefällt.

Doch der Investor hätte einiges zu tun: So müssen laut Lenhard verschiedene Nebengebäude abgerissen und die Außenfläche neu definiert werden. Das Innere des Hauses ist von Schimmel befallen. Einen Preis, zu dem die Stadt das Gelände veräußern will, wurde noch nicht festgelegt. Im Vertrag soll aber die gewünschte Nutzung festgeschrieben werden. Hält sich der Käufer nicht daran, kann die Stadt das Gelände gemäß einer vertraglich vereinbarten Rückübertragungsverpflichtung zurückfordern. „Wir müssen die Besonderheit und die Lage des Objektes berücksichtigen. Da können wir nicht einfach alles zulassen“, so Lenhard. Sind die städtischen Gremien mit den Plänen einverstanden, könne die Verkaufsentscheidung schon bald fallen.