Die Stadtwerke planen, am Samstag, 24. September, die Wintersaison im Stadionbad beginnen zu lassen. Darüber informiert Geschäftsführer Holger Mück. Der Stadtrat hatte am Dienstagabend bei einer Gegenstimme beschlossen, trotz Energiekrise das Bad im Winter zu öffnen und damit statt 3,13 Millionen nur 833.000 Kilowattstunden bei abgesenkter Raum- und Wassertemperatur (26 beziehungsweise 23 Grad) einzusparen. Die Traglufthalle werde voraussichtlich am Donnerstag und Freitag aufgebaut. Die Eintrittspreise, so Mück, bleiben stabil. „Aber sie müssen sicher mal zu gegebener Zeit diskutiert werden“, sagt der Geschäftsführer. Die Öffnungszeiten blieben wie in den Wintern zuvor. Es ergebe keinen Sinn, sie zu verkürzen, denn der Betrieb von Lüftungsanlage und Wassertemperierung müsse kontinuierlich aufrechterhalten bleiben, sagt Mück. Er weist darauf hin, dass warmes Duschen nach wie vor möglich ist: „Aber wir bitten die Gäste, nicht unnötig lange zu duschen.“ In der Sitzung des Stadtrates hatte Rainer Grun-Marquardt, Fraktionsvorsitzender der Grünen, angeregt, für das Stadionbad über eine nachhaltige Energieversorgung wie Solarthermie nachzudenken. Mück: „Im Stadionbad brauchen wir die meiste Gasmenge im Winter.“ Solarthermie möge für ein klassisches Freibad wie in Deidesheim und Edesheim gut sein. Im Winter reiche sie nicht aus. „Aber wir schauen uns das Thema an.“