Die Stadt Neustadt möchte die Traglufthalle im Stadionbad aufbauen und damit einen Hallenbadbetrieb ermöglichen. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen. Aufgrund der Energiekrise und den Einsparvorgaben war ein Verzicht auf den Hallenbadbetrieb geprüft worden. Letztlich habe man sich aber für den Aufbau für die Traglufthalle „Moby Dick“ entschieden, so Oberbürgermeister Marc Weigel. Der Aufbau erfolge von Bad-Betreiber Stadtwerke in Eigenregie und soll laut deren Geschäftsführer schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. In der Halle und im Wasser wird es aber deutlich kühler sein als in den Vorjahren: Die Wassertemperatur wird von 26 auf 23 Grad und die Raumtemperatur von 29 auf 26 Grad gesenkt. Außerdem betonte Weigel, dass die Halle sofort außer Betrieb genommen werde, sobald sich die Energiekrise verschärfe.

