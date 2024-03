Tobias Weisenburger ist neuer Vorsitzender des Sportkreises Neustadt. Mia Hemmer bleibt in ihrem Amt.

Seit 2008 war Reinhold Brechtel Vorsitzender des Sportkreises Neustadt. Jetzt stellte er sich nicht mehr zur Wahl und gab das Amt des Vorsitzenden in die Hände seines bisherigen Stellvertreters, Tobias Weisenburger. Die seit 2022 im Amt der Sportkreisjugendleiterin aktive Mia Hemmer wurde in Abwesenheit wiedergewählt.

Zur Sportkreistagung in Neustadt beim VfL kamen 13 von 57 eingeladenen Vereinen. 16 Jahre lang stand Reinhold Brechtel an der Spitze des Sportkreises und engagierte sich für die ansässigen Sportvereine. Auf eigenen Wunsch stellte er sich nicht mehr zur Wahl. In seinem Bericht resümierte er die letzten vier Jahre, die bis 2022 vor allem von der Corona-Pandemie geprägt waren: „Der Sportkreis Neustadt war bei der Tagung vor vier Jahren das Pilotprojekt beim Sportbund Pfalz zur Durchführung der digitalen Sportkreistagungen, und auch das haben wir zusammen gut gemeistert.“ Im Laufe des Jahres 2022 kehrte laut Brechtel langsam wieder Normalität ein.

Über 140.000 Euro ausgeschüttet

Brechtel freute sich sehr über die Aktivitäten in „seinem“ Sportkreis in den vergangenen vier Jahren und berichtete über zahlreiche Aktionen, Fördermaßnahmen und Preise, die den Vereinen vor Ort zugutegekommen sind. 141.795 Euro seien insgesamt für Bau-, Sanierungs- und Pflegemaßnahmen sowie zur Anschaffung von Großsportgeräten ausgeschüttet, 17 Männer und Frauen erfolgreich zum Übungsleiter für Breitensport ausgebildet worden. Insbesondere die TuS Lachen-Speyerdorf sowie der 1. FC Hambach hätten sich im Jugendbereich Preise gesichert.

Die wichtige Zusammenarbeit mit der Stadt hob neben Brechtel auch Sportbund-Pfalz-Präsident Rudolf Storck hervor, der gleich zwei Vertreter daraus begrüßen durfte: Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Sport, Constantin Beck-Burak, und sein Mitarbeiter für Schule und Sport, Andreas Gröschel, wohnten der Sitzung bei.

Unterstützt werden die Vereine vor Ort nun vom neuen Sportkreisvorsitzenden, Tobias Weisenburger. Der Vorsitzende der TuS Lachen-Speyerdorf war bereits in den vergangenen vier Jahren Brechtels Stellvertreter. Die bisherige Sportkreisjugendleiterin Mia Hemmer (ebenfalls von der TuS Lachen-Speyerdorf) nahm aus privaten Gründen nicht an der Sitzung teil, wurde jedoch in Abwesenheit im Amt bestätigt. Für das Amt des stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden wurde niemand gefunden, weshalb dieses zunächst unbesetzt bleibt. Das neue Sportkreismitarbeiter-Duo in Neustadt wurde einstimmig gewählt.

Die Sportkreismitarbeiter

Die ehrenamtlich tätigen Sportkreismitarbeiter des Sportbundes Pfalz sind wichtige Repräsentanten vor Ort. Sie werden alle vier Jahre auf den Sportkreistagungen gewählt. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Sie vertreten den Sportbund Pfalz bei Vereinsjubiläen, Sportveranstaltungen und anderen Aktivitäten im Sportkreis. Sie führen Sportbund-Ehrungen durch, sind Vermittler und nehmen Vereinsprüfungen vor. Darüber hinaus informieren sie über die Serviceleistungen des Sportbundes Pfalz und vertreten den organisierten Sport in kommunalen Gremien wie beispielsweise dem Sportstättenbeirat. Die Sportkreismitarbeiter begutachten auch geplante Baumaßnahmen der Vereine hinsichtlich der Förderung vom Sportbund Pfalz. Die Beauftragten für das Deutsche Sportabzeichen gehören ebenfalls zum Sportkreismitarbeiter-Team, werden jedoch nicht gewählt.