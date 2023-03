Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Niederlagen haben bei den Neustadter Sozialdemokraten Spuren hinterlassen. Eine neue Struktur soll Raum für mehr inhaltliche Arbeit schaffen. Stadtverbandschef Pascal Bender bekommt eine Co-Vorsitzende – und sagt, er sei gegen „Ewigmandate“.

Die Neustadter SPD will sich künftig in einem Gesamtortsverein organisieren, der bisherige Stadtverband und die Ortsvereine sollen aufgelöst werden. An der Spitze des neuen Gesamtortsvereins