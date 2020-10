Friedericke Zoll aus dem Neustadter Ortsteil Königsbach ist das 10.000 Mitglied des VdK-Kreisverbands Neustadt-Bad Dürkheim. Zur Aufnahme in den Sozialverband überreichte Kreisvorsitzender Dieter Cullmann im Beisein von Ludwig Engel, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Königsbach, eine Urkunde. Nach Cullmanns Angaben wächst der Kreisverband stetig: Anfang des Jahres lag die Anzahl an Mitgliedern bei 9700, mittlerweile seien es 10.110. Der VdK vertritt die Interessen chronisch kranker Menschen, steht aber jedem Interessierten offen. Info per E-Mail an kv-neustadt-bad-duerkheim@vdk.de.