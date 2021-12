In Neustadt gibt es in den nächsten Tagen einige Sonderimpfaktionen. Dazu gehören auch ein Angebot mitten im Pfälzerwald und der Impfstart für Kinder.

Damit mehr Menschen noch vor Weihnachten gegen Corona geimpft sind, engagiert sich nun auch die Ortsgruppe Hambach des Pfälzerwald-Vereins. In Zusammenarbeit mit dem Ärztenetz Neustadt bietet sie am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, jeweils von 11 bis 16 Uhr, Impfen für Erwachsene im Basecamp neben dem Hohe-Loog-Haus an. Allerdings ist das Angebot aufs Boostern beschränkt, Erst- oder Zweitimpfungen gibt es nicht.

Pro Stunde werden laut PWV 20 Termine vergeben, insgesamt sind also 240 Auffrisch-Pikser möglich. Im Angebot stehen die Wirkstoffe Moderna und Biontech, für unter 30-Jährige nur Biontech. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Krankenversicherungskarte. Mit dem Eintrag im Impfausweis kann sich der Geimpfte später das digitale Zertifikat in Apotheken und Arztpraxen ausstellen lassen. Die Anmeldung ist ab Mittwoch und nur über das Internet möglich: https://pwv-hambach.de/booster oder https://www.etermin.net/Hohe-Loog-Booster.

Damit will der PWV Hambach auch Hüttenbesuchern das Leben erleichtern, weil sie mit einer Booster-Spritze keinen Negativtest mehr vorweisen müssen, wenn sie auf die Hohe Loog kommen. Nach dem Vereinsmotto „Wanderer für Wanderer“ sei daher Kontakt zu persönlich bekannten Ärzten aufgenommen und angefragt worden, ob nicht eine Impfaktion auf der Hütte möglich wäre, so Vorsitzender Peter Saling. Falls die Aktion angenommen werde, sei vorgesehen, in den nächsten Wochen weitere Impftermine anzubieten.

Im Saalbau ohne Termin

Zusammen mit dem Lambrechter Arzt Otmar Müller bietet die Stadt Neustadt am Samstag, 18. Dezember, eine Sonderimpfaktion im Saalbau an. Dabei können sich Impfwillige von 9 bis 17 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Um lange Wartezeiten bei schlechtem Wetter zu vermeiden, werden die Impfwilligen laut Stadt unterschiedlichen Zeitabschnitten zugeteilt, sodass sie nicht vor dem Saalbau anstehen müssen, sondern sich bis zum Pikser auch in der Stadt oder zu Hause aufhalten können.

Wer das Angebot nutzen will, sollte das Folgende beachten: Die Anmeldung erfolgt im Foyer mit der Krankenversicherungskarte. Personen, die privat versichert sind, werden mit ihren Daten separat erfasst. Eine Impfung kann nur mit Krankenversicherungskarte (außer bei Privatversicherten), Impfausweis in Papierform und Personalausweis erfolgen. Eine Anmeldung allein mit dem Impfnachweis in digitaler oder ausgedruckter Form ist nicht möglich. Wer eine Zweit- oder Booster-Impfung erhält, darf danach direkt gehen. Für alle Erstgeimpften wird ein Wartebereich eingerichtet. Digitale Impfnachweise gibt es nicht, sie können aber im Anschluss in einer Apotheke nach Wahl erstellt werden.

Etliche Termine für Kinder

Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren werden außerdem am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Dezember, sowie am 14. und 15. Januar, 21. und 28. Januar und vom 21. bis 25. Februar 2022 Sonderimpftage im Landesimpfzentrum im Telekom-Hochhaus angeboten. Die Registrierung läuft über www.impftermin.rlp.de oder telefonisch unter 0800 5758100. Während die Kinder geimpft werden, können die Eltern ihre erste, zweite oder Booster-Impfung erhalten.

Hetzelstift: Bitte per E-Mail

Wer sich im Hetzelstift impfen lassen will, soll sich über die E-Mail-Adresse impfen.new@marienhaus.de anmelden. Darauf weist Carla Bernius hin, ärztliche Leiterin der zentralen Notaufnahme, die die Impfambulanz am Hetzelstift mitorganisiert hat. Darauf weist Carla Bernius hin, die die Impfambulanz mitorganisiert hat. Ein RHEINPFALZ-Leser hatte darauf hingewiesen, dass die Anmeldung über die zuletzt genannte www.marienhaus.de/pieks nicht funktioniert. 100 bis 150 Impfwillige melden sich laut Bernius täglich per E-Mail, die Anfragen werden nach und nach abgearbeitet. Aktuell würden montags und donnerstags jeweils rund 250 Menschen geimpft.