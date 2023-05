Mit einer „etwas anderen Sonderfahrt“ will der Förderverein Kuckucksbähnel sein 40-jähriges Bestehen feiern. Konkret bedeutet das, dass am Samstag, 20. Mai, das Ziel nicht Elmstein, sondern Annweiler heißt, dass also auf Gleis 5 im Hauptbahnhof in die entgegengesetzte Richtung gestartet wird. Abfahrt ist um 10.45 Uhr, die Rückkehr am Abend in Neustadt um 18.36 Uhr. Folglich gibt es einen Aufenthalt von rund sechs Stunden in Annweiler, ausreichend Zeit zum Wandern. Touren schlägt der Förderverein auf der Homepage des Eisenbahnmuseums unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de vor.

Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene 30 Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren sind es 15 Euro. Wer mitfahren will, kann sich per E-Mail an 40Jahre@eisenbahnmuseum-neustadt.de mit dem Betreff „Jubiläumsfahrt Förderverein“ und den Angaben der Personenzahl (Erwachsene und Kinder) anmelden. Die folgende Buchungsbestätigung wird am Fahrkartenschalter des Kuckucksbähnels auf Gleis 5 gegen Barzahlung in Fahrkarten umgetauscht.

Gefahren wird mit der Dampflok des Bähnels, der wackeren Österreicherin 378.78, und den historischen Waggons.