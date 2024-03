In Neustadt steht die turnusmäßige Reinigung der Sinkkästen bevor. Start ist laut Stadt demnach am Montag, 18. März, im Stadtgebiet. Geleert werden rund 6000 Sinkkästen. Eine Woche später reinigt die Fachfirma dann rund 5000 Kästen in den Weindörfern in folgender Reihenfolge: Königsbach, Gimmeldingen, Haardt, Mußbach, Geinsheim, Duttweiler, Lachen-Speyerdorf, Diedesfeld und Hambach. Die Stadt bittet Autofahrer darum, darauf zu achten, ihr Fahrzeug nicht auf einem Sinkkasten abzustellen.