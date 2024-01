Für die Wasserball-Junioren des SC Neustadt steht am Sonntag um 14 Uhr das letzte Spiel der Vorrunde in der Bundesliga-B-Gruppe in Bochum auf dem Programm.

Das Hinspiel verlor der SCN im November knapp mit 9:10 beim Saisonauftakt. Vielleicht war diese Niederlage auch ein Grund, warum statt einer Initialzündung für diese Runde auf einmal die Luft bei den Jungs von Trainer Peter Jacqué raus war. Der SCN verlor in der Folge alle weiteren Spiele und bleibt, egal wie das Spiel in Bochum endet, Letzter der Tabelle.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es indes für die Zweitliga-Mannschaft des SCN. Der DSV hat die Tabelle der 2. Liga Süd bereinigt, jetzt steht der SCN als Spitzenreiter vorne. Punkt- und torgleich zwar mit dem SV Cannstatt, aber hier scheinen die mehr erzielten Treffer das Zünglein an der Waage gespielt zu haben. Direkt nach dem Spieltag war das Tabellenbild noch umgekehrt. So freut sich die SCN-Wasserball-Familie, in der dann auch einige aktuelle U18-Spieler eingesetzt werden, auf das Gipfeltreffen der beiden Führenden am 27. Januar.

Pokal neu ausgelost

„Dumm gelaufen“ ist allerdings die Vorfreude der Männermannschaft auf den Pokalhit im Achtelfinale. Ursprünglich war Rekordmeister Spandau Berlin für ein Heimspiel im Stadionbad zugelost worden. Die Verantwortlichen beim SCN haben bereits die Freudengesänge angestimmt, ob des prominenten Gegner. Doch jetzt mach der Deutsche Schwimmverband (DSV) einen Rückzieher. Es muss neu ausgelost werden, weil nicht alle Vereine, die im Achtelfinale vertreten sind, korrekt in der Lostrommel waren. Daher wird die Auslosung annulliert und ist für den Samstag, 20. Januar, neu angesetzt. Ob dann dem SCN erneut das Hammerlos Spandau Berlin zugesprochen wird, ist natürlich reine Glückssache.

Im Juniorenbereich hat die U18-Jugend indes noch alle Chancen. Denn der DSV hat in dieser Saison drei Junioren-Gruppen in der ersten Liga gebildet. So gibt es für den SCN immer noch die Chance, auf den Relegationszug im Frühjahr aufzuspringen. Denn nach der Vorrunde mit je zwei Spielen gegen die anderen drei Gegner der B-Gruppe, rutscht der SCN zwar in die C-Gruppe ab, bestreitet dann dort weitere Spiele. Doch in dieser Zwischenrunde steht alles wieder auf Anfang. Trainer Jacqué: „Durch Rang eins oder zwei könnten wir uns dann für die Relegation qualifizieren und wären weiter im Geschäft.“

Trainingslager in Kroatien

Doch zunächst muss die Partie in Bochum noch anständig gespielt werden. Noch sind zwei Spieler des SCN gesperrt, vier Spieler waren in dieser Woche nicht im Training, weil sie mit ihrer Schule auf einer Skifreizeit weilten. Jacqué: „Wir sind Außenseiter nach den bisherigen Ergebnissen.“ So feilt Jacqué jetzt bereits an Varianten für die kommenden Runden. Man sei dabei, die Defizite abzubauen, betont er. Am Samstag gibt es ein Testspiel für die U18-Mannschaft. Alle Spieler werden dann in einem Regionalliga-Spiel der 2. SCN-Männermannschaft um 18 Uhr im Stadionbad gegen die zweite Mannschaft von Vorwärts Ludwigshafen ins Wasser steigen. Jacqué: „Vielleicht ist es ganz gut, dass einige Skifahren waren und mit neuer Energie zurückkommen.“

Und er blickt ganz weit in die Zukunft. Denn wenn der SCN die Zwischenrunde im Februar in der C-Gruppe erfolgreich abschließt, geht es im April in ein Relegationsturnier mit einem Team der A-Gruppe und zwei Mannschaften der B-Gruppe. Jacqué: „Wir werden die Osterferien zu einem intensiven Trainingslager in Kroatien nutzen.“