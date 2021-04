Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Maikammer hat zwei Schwimmsauger erhalten – das ist Gerät, mit dem die Feuerwehr Löschwasser auch bei geringem Wasserstand aus Gewässern pumpen kann. Die Schwimmsauger sind eine Spende der Versicherungskammer Bayern. Hintergrund ist, dass die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre zu Wald- und Flächenbränden führten und mancherorts auch das Löschwasser knapp werden ließen. Der Wasserstand war in vielen Bächen so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr entnommen werden konnte. Eine ausreichende Löschwasserversorgung ermögliche es der Feuerwehr, eine Brandausbreitung zu verhindern und damit Schäden an Gebäuden und der Umwelt zu minimieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung. Dies wirke sich auch positiv auf die Bilanz des größten Wohngebäudeversicherers in Bayern und der Pfalz aus.

Mit dem Schwimmsauger könne aus Bächen gesaugt werden, wenn der Wasserstand nur noch fünf Zentimeter betrage. Bisher seien mindestens 30 Zentimeter notwendig. Da das Wasser an der Oberfläche entnommen werde, werde zudem der Gewässerboden geschont.